"Профессиональная стоматология Орловских" | Лечение зубов в Калуге

«Профессиональная стоматология Орловских» оказывает услуги по лечению, протезированию, имплантации зубов, соответствующие высшим международным стандартам. В клинике работают специалисты только самого высокого класса.

Преимущества стоматологии

Частная «Профессиональная стоматология Орловских» в Калуге ведёт ежедневный приём с 10:00 до 20:00. Мы оказываем помощь всем пациентам, живущим в городе или в Калужской области.

Мы применяем современные методы исследований: томография, компьютерная рентгенография, специальные методы.

Мы изготавливаем протезы на месте и за считанные дни.

Лечение каждого пациента – индивидуальный проект. Мы считаем, что только комплексный подход, учитывающий и причины заболеваний, и последствия, обеспечивает качественное лечение. Поэтому в рейтинге областных клиник мы занимаем ведущее место.

Постоянно внедряем новые методики и повышаем квалификацию своих сотрудников.

Платная стоматология гарантирует высокое качество протезирования и лечения. Мы экономим время и деньги клиента. Отзывы наших пациентов на протяжении 14 лет служат подтверждением квалификации специалистов центра.

Как формируется стоимость лечения

Прейскурант цен включает стоимость всех услуг, оказываемых центром. Так как пациент часто нуждается не только в одной процедуре, наподобие чистки канала зуба, стоимость лечения определяется объёмом проведённых работ, а не прайсом. Предположительная цена может измениться после обследования или на каком-то этапе. Не всегда можно сразу сказать, что именно понадобится для избавления от проблемы.

Профессиональная стоматология Орловских часто предлагает клиентам скидки на разнообразные услуги. Информация о них есть на сайте. Чтобы использовать предложение, достаточно выполнить условия.

Когда и как обращаться в клинику

Профессиональная Стоматология Орловских расположена на левом берегу Калуги. Мы ведём запись как онлайн, так и очно.

В первом случае нужно позвонить по телефону или заполнить заявку на приём на сайте. Администратор перезвонит вам, уточнит информацию, подберёт специалиста и назначит дату посещения.

Записаться на приём можно непосредственно в поликлинике. Точный адрес нашего центра есть на сайте: г. Калуга, ул. Кибалича д. 2. Добраться до Левобережья Калуги можно разным транспортом.

Профессиональная стоматология Орловских предлагает огромный комплекс услуг. Звонить нам нужно и можно не только при появлении боли или необходимости срочно отреставрировать зубы. Мы предоставляем услуги эстетической стоматологии, обучаем правильно ухаживать за ротовой полостью, чтобы снизить риск пульпитов, кариеса, выпадения зубов.

Хотите, чтобы ваши зубы были здоровыми? Чтобы ваша улыбка всегда оставалась яркой и красивой? Обращайтесь в «Профессиональную стоматологию Орловских».